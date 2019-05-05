شكرا لقرائتكم خبر عن صادم... شاهد صور هذا الرئيس العربي بعد سنوات من تنحيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر عمر نجل علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك صورة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك احتفالاً بعيد ميلاد جده. وجمعته الصورة التي نشرها، مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والسيدة سوزان مبارك في منزلهم في مصر الجديدة. وتأتي الصورة في يوم الاحتفال بعيد ميلاد مبارك الـ91، حيث نشر علاء مبارك تغريدة على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجه فيها الشكر لكل من هنأوا والده بعيد ميلاده. ويحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ 91 حيث أنه ولد في الرابع من مايو/أيار 1928 في كفر المصيلحة بالمنوفية، في دلتا مصر، وتولى الحكم في أكتوبر/تشرين الأول عام 1981. اشكر الجميع على الرسائل التى جاءت بمناسبة عيد ميلاد والدي ، ربنا يحفظه ويرعاه ، شكراً لحضراتكم

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