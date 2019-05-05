شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة بشعة ....وافد يطعن كفيله ويدهسه بسيارته في الخرج "شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طعن وافد أثيوبي كفيله، ودهسه بسيارته عند إبله في محافظة الخرج، في جريمة وصفت بالمروعة.

وبدا في صورة ملتقطة من موقع الحادث، المواطن وهو أسفل عجلات سيارته “ جيب شاص “، بعد دهسه، وطعنه، فيما تم نقله إلى مستشفى الخرج.

Advertisements

وأوضح موثق الفيديو أن المواطن “ بين الحياة و الموت ” في المستشفى، ولم يتبين أسباب الجريمة حتى الآن، أو دوافع الوافد الإثيوبي لارتكاب فعلته.

وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة إلقاء القبض على الإثيوبي من جانب الجهات الأمنية؛ حيث تم اكتشاف أنه مختبئ في “ تريلة ” قرب موقع الحادث.