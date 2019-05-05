شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعيين عبدالكريم الحوثي وزيرا لداخلية الانقلاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت مليشيا الحوثي قرارًا بتعيين عم زعيم المليشيات وزيرًا للداخلية في حكومة الانقلاب بصنعاء. Advertisements وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثي إن رئيس ما يسمى بـ‘‘المجلس السياسي الأعلى’’ مهدي المشاط أصدر اليوم القرار رقم (90) لسنة 2019م بتعيين عبد الكريم أمير الدين حسين الحوثي وزيراً للداخلية.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المليشيات وفاة وزير داخلية الانقلاب عبدالحكيم الماوري في لبنان. ويعد الحوثي الوزير الثاني في حكومة الانقلابيين بصنعاء من أسرة عبدالملك الحوثي ، والذي يشغل شقيقه يحيى بدالدين الحوثي وزيرًا للتربية.

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