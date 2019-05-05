شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ....شلال شايع يرتدي بزة أمنية غريبة للمرة الأولى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر مدير أمن عدن، اللواء شلال شايع، بزي قوات الأمن (المرور)، في تدشين أسبوع المرور في العاصمة المؤقتة، بعد ارتدائه بزات عسكرية مختلفة بين وقت آخر.

ووشدد شايع "على التحلي باليقظة وعدم التهاون مع المركبات الغير مرقمة واتخاذ الإجراءات القانونية إزائها، وتفويت الفرصة على أعداء الوطن والعناصر الإجرامية التي تحاول استخدام المركبات المجهولة لتنفيذ مخططاتها الإرهابية". بحسب وكالة سبأ الحكومية.

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وعادة ما تثير البزة العسكرية التي يرتديها شلال شايع موجة من السخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاول محرر المشهد التأكد من اختلاف وعدم تناسق البزات العسكرية التي يرتديها "شايع"، حيث عثر على عدد من الصور لمدير أمن عدن وهو ببزات أمنية مختلفة.