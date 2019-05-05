عاجل : هذا ماحدث قبل قليل في جازان السعودية واصاب الرعب لدى السكان "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة ” ضمد ” بمنطقة جازان تعرض ممرضة بمستوصف لثلاث طلقات نارية في المستوصف. حيث أوضحت مصادر طبية لصحيفة محلية، أنه تم نقل الممرضة للمستشفى لتلقي العلاج بمستشفى محافظة ضمد، وأشاروا إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي تتلقى العناية الطبية. وأظهرت المعلومات الأولية أن أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات عائلية بين الجاني والمجني عليها صحيفة صدى

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