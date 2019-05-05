شكرا لقرائتكم خبر عن هام ...اعلان هام صادر من السلطات السعودية لليمنيين الراغبين بالدخول الى أراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجوازات الصادرة من قبل تاريخ 2018/8/1م يحق له الدخول بشكل طبيعي ومع اَي فيزا والجوازات الصادرة بعد تاريخ تاريخ 2015/8/1م ولا يحمل شعار الطير فوق الصورة ممنوع الدخول

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وتابع: "على الأخوة المقيمين في السعودية التاكد من جوازاتهم إذا يوجد في جوازتهم صورة شعارالطير فوق الصورة يحق لهم بدخول السعودية، واذا لم يوجد في جوازاتهم صورة شعار الطير فوق الصورة عليهم تغيرجوازاتهم قبل خروجهم من السعودية، وعليهم تغيير جوازاتهم من السفارةاليمنية في الرياض أو في القنصلية اليمنية بجدة".

وأضاف: "على الأخوة المقيمين او المعتمرين من جميع محافظات اليمنية التاكد من جوازاتهم قبل مغادرتهم، اذا يوجد صورة شعارالطير فوق الصورة في الجواز يحق له بدخول السعودية، وإذا لم يوجد في الجوازصورة شعار الطير فوق الصورة في الجواز عليهم تغيير جوازاتهم قبل تحركهم من محافظاتهم".

وختم بالقول: "لأنه اذا لم يغيرالجواز عند وصوله المنفذ لن يسمح له بدخول السعودية وعليهم تغير جوازاتهم في محافظاتهم قبل المغادرة".