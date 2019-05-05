شكرا لقرائتكم خبر عن غرة رمضان الإثنين في هذه الدول .. وتفاوت في ساعات الصيام .. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدأ شهر رمضان “المبارك” لعام 1440 هجريًا يوم غد الاثنين، في كل من تركيا وأستراليا وفرنسا وعدد من الدول العربية بينها سوريا، فيما تتفاوت ساعات الصيام بين دولة وأخرى.

أعلن مجلس الإفتاء في المجلس السوري الإسلامي السوري التابع للمعارضة، وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، في بيان لهما أمس السبت، أنَّ اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، لعدم رؤية الهلال، ويوم الاثنين الموافق 2019/5/6 هو أول أيام شهر رمضان.

وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، في بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان، وفق الحسابات الفلكية. كذلك الأمر في أستراليا حسب بيان لمجلس الأئمة الفيدرالي، وفي فرنسا حسب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وأكدت دول الكويت وقطر واليمن وليبيا والعراق (الوقف السني) ولبنان (السنة والشيعة) أن الاثنين بداية شهر الصيام بعد تعذر رؤية الهلال.

بينما ستعيد دول السعودية والبحرين والإمارات رؤية الهلال مجددًا، مساء الأحد، وفي مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا كان السبت 28 شعبان، وبالتالي سيكون تحري الهلال الأحد.

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قال مركز “الفلك الدولي” عبر موقعه الرسمي: إنَّ الجزائر ستعرف أطول عدد ساعات صيام بين الدول العربية، بمعدل 15 ساعة و30 دقيقة بنهاية رمضان، بالمقابل ستشهد الصومال أقصر مدة للصيام بنحو 13 ساعة و30 دقيقة.

أما في سوريا سيكون الصيام 15 ساعة و17 دقيقة، وفي لبنان والعراق 15 ساعة و15 دقيقة فقط، أما في المغرب، فسيبلغ عدد ساعات الصيام 15 ساعة و16 دقيقة، في حين ستصوم اليمن 14 ساعة و7 دقائق في بداية الشهر.

فيما سيصوم البحرينيون 14 ساعة و42 دقيقة، والأردنيون 15 ساعة و12 دقيقة، ليقل عدد الساعات في فلسطين إلى 15 ساعة و4 دقائق في أول الشهر، وفي مصر 15 ساعة و3 دقائق.

وفي السعودية، يبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 14 ساعة و40 دقيقة، ليصل في نهايته إلى 15 ساعة و12 دقيقة، وفي الإمارات 14 ساعة و33 دقيقة، بينما الكويت ستصوم ما يقارب 14 ساعة و55 دقيقة، وسلطنة عُمان 14 ساعة و31 دقيقة.

من جهتها ألمانيا ستكون ساعات الصيام في أول الشهر 17 ساعة و30 دقيقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية يصل عدد ساعات الصيام إلى 16 ساعة و10 دقائق.

أما في أمريكا اللاتينية، فيصل عدد ساعات الصيام بدولها إلى حوالي 10 ساعات، بالمقابل، سيتراوح عدد ساعات الصيام بالدول الاسكندنافية مثل الدنمارك والنرويج والسويد من 20 إلى 21 ساعة صيام.