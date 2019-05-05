شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون القائد العسكري الذي خان الرئيس الراحل وأفشل انتفاضة ديسمبر؟.. شاهدوا ماذا فعل الحوثيون اليوم به وبعائلته! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم عدد من منازل اللواء مهدي مقولة واقاربه في قرية مقولة سنحان.

وفي وقت سابق، اتهمت مصادر إعلامية اللواء مقولة بأنه هو من تسبب بإفشال انتفاضة 2 ديسمبر، بعدما رفض إرسال أي تعزيزات لقوات الرئيس الراحل صالح، وتركها تواجه الحوثيين بلا سلاح.. ما تسبب بوصول الحوثيين إلى صالح وقتله.

وداهمت فرق من الشرطة النسائية للمليشيات والتي تطلق عليهن اسم زينبات عدد من المنازل في مسقط رأس اللواء الركن مهدي مقوله ، وقامين بالعبث بمحتويات المنازل .

كما قام عدد من المقاتلين الحوثيين بحصار عددا من المنازل اليوم بعد حصار كان مفروض على القرية منذ اكثر من نصف شهر بالمدرعات والسيارات العسكرية .

هذا وكانت المليشيات الحوثية قد اقامت العديد من النقاط والحواجز العسكرية ونشر عناصرهم المسلحة في الجبال المطلة على القرية .

وكانت هناك وساطة من احد مشائخ سفيان والذي يطلق عليه اسم عبده حبيش قد نجح في اقناع الحوثيين بعد العبث بالمنزال بعد قيام المليشيات بتكسير بعض الجدران وارضيات العديد من المنازل إلى ان القيادي الحوثي أبو عقيل اجهض هذه الوساطة بعد ان قام بايصال رساله منه لقيادات كبيرة بأن ماعثروا عليه من سلاح واموال لاتمثل سواء 5٪ مما يتواجد في القرية .

كما ان القيادي الحوثي أبو عقيل قام بطلب عناصر قيادية من ابناء المنطقة لمراقبة الفارين بهدف اعتقالهم والزج بهم في غياهيب السجون وهو مادفع أبو جبل بقطع إجازة طارئة له حيث يشغل امين مخازن في جبهة نجران .

ووزع القياديون الحوثيون أبو عقيل وأبو جبل وأبو ثائر عناصر تابعه لهم للقيام بمراقبة تحركات واماكن عددا من ابناء المنطقة وهو مازعج العديد من ابناء المنطقة بعد قيام ابناء جلدتهم بالوشاية عليه واقتحام منازلهم