شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفتاة السعودية الجميلة التي نالت إعجاب اليمنيين (صور + تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نالت الفتاة السعودية الجميلة، ‏رندة الهذلي على إعجاب كثير من اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب متابعة "صوت المغتربين".

والهذلي هي مديرة علاقات الاتصال الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ونموذج مشرف للمرأة ‎السعودية، حاصلة على عضوية دائمة للمنظمة الفيدرالية لأصدقاء الأمم المتحدة لعام 2019.

ووجه اليمنيون ‏كل الشكر والتقدير والمحبة للفتاة رندة الهذلي والذي عرفتها اليمن وأطفال اليمن وهي تقدم العون والمساعدة وإعادة الأمل في أبها صور الوفاء والإخاء وحق الجوار.



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