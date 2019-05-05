شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم وغير سار للشرعية يزفه المتحدث باسم الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، السبت، ان ميليشيات الحوثي أدخلت خلال الايام الماضية العشرات من المقاتلين الاجانب من القارة الإفريقية إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية. واوضح مجلي بتصريح صحافي رصدته صحيفة عدن الغد أن: الميليشيات الحوثية تسعى من خلال إدخال المقاتلين الافارقة إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية للقيام بأعمال قتالية ضد المدنيين وللانقضاض على مواقع الجيش الوطني، إضافة إلى إعادة تموضعها على الأرض. إلى ذلك، اضاف ان الجيش رصد موقعين سريين داخل مناطق سكنية لتصنيع وتجميع الطائرات المسيرة، مبينا انه لم يتم التحرك نحو تلك المواقع التي تم رصدها لقربها من مناطق مأهولة، مؤكدا أن الجيش يدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع تلك المواقع بما يتوافق مع قواعد الاشتباك. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق السبت عن بدء عملية عسكرية من أجل استهداف مخازن الدرون الحوثية واشار إلى أن طائراته استهدفت مخزنا للطائرات المسيرة في صنعاء.



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