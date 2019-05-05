شكرا لقرائتكم خبر عن بتكليف شخصي من عبدالملك الحوثي ....نجل الشيخ الصيادي يقود الحوثيين في معركة العود ضد القوات الجنوبية المشتركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان نجل الشيخ عبدالواحد الصيادي المنتمي الى حزب المؤتمر الشعبي يقود مجاميع حوثية بالقرب من معسكر حلم بالعود غربي الضالع. واضافت المصادر : إن عبدالملك الحوثي زعيم المليشيا كلف نجل الشيخ الصيادي بتجنيد 3 ألف من مناطق العود للقتال ضد القوات الجنوبية المشتركة, لتعويض قتلاهم في جبهات الضالع. Advertisements الجدير بالذكر ان الشيخ الصيادي اعلن مسبقا ولائه للشرعية عندما كان اولاد عمومته قادة في اللواء 30 مدرع واللواء 83 مدفعية شمالي الضالع, ليظهر مؤخرا مقاتلا الى جانب الحوثي لاستهداف الضالع . وقد سهل "الصيادي " للحوثيين مرور الحوثيين وفتحهم لجبهة العود بعد ان اقال الرئيس هادي عبدالكريم الصيادي قائد اللواء 30 مدرع سابقا,

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