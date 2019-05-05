تفاصيل ماحدث في الساعات الأخيرة في الحديدة

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي الانقلابية قبل ساعات من مساء الليل الفائت قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة وبشكل مكثف على مواقع قوات الجيش في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة . ونقل المركز الإعلامي التابع لألوية العمالقة عن مصادر عسكرية قولها "ان مليشيات الحوثي قصفت خلال ساعات الليل الفائت مواقع عسكرية تتمركز فيها قوات عسكرية تابعة لألوية العمالقة شرق مدينة الصالح بمدفعية الدبابات وبقذائف مدفعية الهاون وبالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة الخفيفة من عيار 14.5 و 12.7 . وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية صوبت نيران أسلحتها المختلفة على مواقع قوات العمالقة شرق مديرية الدريهمي واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح 12.7 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة ، كما استهدفت مواقع أخرى بقذائف آر بي جي وبقذائف بي 10

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