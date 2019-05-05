شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تنفذ عملية التفاف على مسقط رأس الرئيس هادي وهذا ماحدث ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مسلحون حوثيون اليوم الأحد، مواقع عسكرية لقوات الجيش اليمني والمقاومة، في محافظة أبين المتاخمة للعاصمة المؤقتة عدن ، جنوب اليمن.

وقالت قائد جبهة ثره في لودر أبين، طه حسين ، في حديث صحفي إن مسلحين حوثيين حاولوا التسلل إلى الجبهة ودارت في الجانبين معارك كبيرة.

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وأكد حسين، كسر قواته تسللا للمليشيات الحوثية قامت به مجموعات في محاولة فاشلة لاختراق المواقع الأمامية.

وسقط في المواجهات قتلى وجرحى حوثيون.

ويأتي هذا الهجوم في إطار الاستراتيجية العسكرية الجديدة للحوثيين التي تسعى إلى التقدم في المحافظات الجنوبية.