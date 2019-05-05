شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني هبوط مرعب امام الدولار الامريكي والريال السعودي واسواق الصرافة في قلق دائم اليوم الاحد5-5- 2019 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال السعودي (شراء)

138 - 137.5

البيع

138.5 - 139 الدولار الامريكي (شراء)

524 - 521

البيع

529 - 527

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