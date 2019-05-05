شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يصدر توجيها عاجلا ويسجل موقفا انسانيا كبيرا مع طفل يمني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأحد، بعلاج طفل يمني يعاني من ورم خبيث.
وقال السفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر”، في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في “تويتر”، «إن ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” وجه بمعالجة الطفل اليمني ” رواف جابر آل عوفان؛ على حسابه الخاص».
ويعاني الطفل اليمني ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه.
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