شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ سعودي كبير يفجر مفاجأة.. غرة رمضان ستكون يوم الثلاثاء القادم في هذه الحالة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الشيخ السعودي الدكتور سعد الخثلان مفاجأة أن رؤية هلال رمضان ستكون مساء اليوم الأحد وفي حالم لم تتم رؤية الهلال فستكون غرة رمضان هي بعد غدٍ الثلاثاء.



وقال الشيخ السعودي الدكتور سعد الخثلان وهو ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية إنه في حال تمت رؤية الهلال مساء اليوم سيكون الاثنين أول أيام شهر رمضان، وفي حال تعذرت الرؤية سيكون الثلاثاء بداية الشهر الكريم.

الشيخ الخثلان: في حال تمت رؤية الهلال مساء اليوم سيكون الاثنين أول أيام شهر رمضان، وفي حال تعذرت الرؤية سيكون الثلاثاء بداية الشهر الكريم.

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.#رمضان_المبارك pic.twitter.com/JW3XqvQp3s— هاشتاق السعودية (@HashKSA) الشيخ الخثلان: في حال تمت رؤية الهلال مساء اليوم سيكون الاثنين أول أيام شهر رمضان، وفي حال تعذرت الرؤية سيكون الثلاثاء بداية الشهر الكريم.

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.#رمضان_المبارك pic.twitter.com/JW3XqvQp3s — هاشتاق السعودية (@HashKSA) May 5, 2019

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