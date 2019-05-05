مكتب وزارة حقوق الإنسان بالجوف يتفقد نزلاء السجون بالمحافظة

تفقد مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الجوف عبد الهادي العصار ، يوم أمس ، ومعه رئيس محكمة الجوف الابتدائية القاضي على المخرفي ونائب مدير الأمن العقيد عبدالله البرير ،نزلاء الحجز بالبحث الجنائي وقسم الشرطة بمركز المحافظة . واطلع العصار على اوضاع السجناء ةاحتياجاتهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم..مشدداً على ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام بالسجناء. من جهته أشاد نائب مدير أمن المحافظة قائد القوات الخاصة عبدالله البرير بمبادرة مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة بتفقد أوضاع نزلاء الحجز بالبحث الجنائي وقسم الشرطة بمركز بالمحافظة.

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