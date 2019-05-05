طائرات التحالف تستهدف مواقع المليشيات في ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية

استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع مليشيات الحوثي في محافظتي حجة وصعدة وعسير، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر مصدر محلي أن طيران التحالف شن سلسلة غارات على مواقع المليشيات في مديرية الظاهر، وثلاث غارات على منطقة بني معاذ بمديرية سحار في محافظة صعدة، كما شن أربع غارات على مواقعهم بمجازة في عسير.
وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف قصف بـ 8 صواريخ أوكار الحوثيين في منطقتي الحرجة وبحيص في مديرية ميدي ، وشن الطيران أربع غارات على مديرية حرض في محافظة حجة.
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