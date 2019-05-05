تكريم الإدارات المدرسية والمعلمين المتميزين وأوائل الطلاب بالمهرة

كرمت السلطة المحلية بمديرية حوف بمحافظة المهرة، الإدارات المدرسية والمعملين المتميزين والطلاب الأوائل بمناسبة اختتام العام الدراسي للعام 2018 – 2019.
وفي الاحتفالية التي أقيمت برعاية المحافظ بالشيخ راجح باكريت، تحدث مدير عام مديرية حوف، حاتم مكي، عبر عن سعادته بحضور الاحتفالية ومشاركة الإدارات المدرسية بالمديرية احتفالها بمناسبة اختتام العام الدراسية.
وهنأ الإدارات المدرسية بنجاح العام الدراسي، والطلاب الأوائل على تفوقهم ونجاحهم المتميز.
ودعا الطلاب إلى الاهتمام بالتعليم لما له من أهمية في تطور الأوطان والمجتمع.
وشكر المحافظ راجح باكريت على دعمه للتعليم في مديرية حوف.
من جانبه، ألقى مدير التعليم العام بمكتب وزارا لتربية والتعليم بالمحافظة، محمد سكرون رويشد، كلمة حيا فيها الإدارات المدرسية على جهودها المبذولة خلال العام الدراسي.
وهنأ الطلاب الأوائل على تفوقهم العملي والدراسي.
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