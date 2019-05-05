شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيد التحري حول رمضان.. ودولٌ أخرى تحسم بداية الصيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرياً الإثنين 6 مايو/أيار في كل من تركيا وأستراليا وخمس دول عربية، بينما تعيد السعودية تحري الهلال الأحد.

الإثنين، أول أيام رمضان في تركيا وبعض الدول الأخرى

حيث أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بتركيا، في بيان، أن الإثنين هو غرة رمضان، وفق الحسابات الفلكية.

كذلك يبدأ رمضان في أستراليا، الإثنين، حسب بيان لمجلس الأئمة الفيدرالي.

في الدوحة، قالت لجنة تحري الهلال في قطر إن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين هو غرة رمضان بعد تعذر رؤية الهلال، مساء السبت.

كذلك هو الحال في الكويت واليمن

في الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان، أن الأحد هو المتمم لشعبان، والإثنين هو بداية رمضان، بعد تعذر رؤية الهلال.

‎وتعذرت كذلك رؤية الهلال في اليمن، وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة هادي عبدربه، في بيان، إن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان.

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وفي بغداد، أعلن ديوان الوقف السني أن الإثنين هو بداية رمضان؛ إثر تعذر رؤية الهلال.

وفي بيروت، قال مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عبر بيان، إنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والإثنين هو أول أيام رمضان.

وكان المرجع الشيعي في لبنان، علي فضل الله، أعلن، في بيان، أن أول أيام رمضان هو الإثنين.

والرياض تعيد التحري عن الهلال يوم الأحد

وفي الرياض، أعلنت المحكمة العليا في السعودية أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان، مساء اليوم، وأنها ستعقد جلسة مساء الأحد، لإصدار قرار بما يثبت لديها.

وفي أبوظبي، لم تثبت رؤية الهلال مساء اليوم، وعليه تجتمع لجنة تحري رؤية الهلال مجدداً، مساء الأحد؛ حيث تزودها المحاكم الشرعية بما يثبت لديها بشأن هلال رمضان.

وقال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، في بيان، إن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء السبت، وقررت استمرار انعقادها مساء الأحد، لتحري هلال رمضان.

ويتحرى هلال رمضان مساء الأحد أيضا كلٌّ من مصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا، فالسبت في تلك الدول هو الـ28 من شعبان.