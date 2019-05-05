ورد الآن قيادي حوثي حاول الانتقام لـ‘‘ الصماد ’’ في الضالع وهكذا كانت النهايه... شاهد ( الأسم + تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أدت المعارك الدائرة أمس في جبهة العود قعطبة شمال الضالع الى مقتل قيادي حوثي مقرب من زعيم المليشيات الحوثية . وبحسب الأنباء الوارده من قعطبة فأن القيادي المقرب من عبدالملك الحوثي محمد علي الحيمي قائد كتيبة الصماد لقي مصرعه أمس في اطراف منطقة حمر في جبهة قعطبة شمالي الضالع. وتخوض المقاومه الجنوبيه والجيش الوطني معارك ضترية مع المليشيات الحوثية التي تسللت للمنطقة نتجية تواطئ قيادات محلية من أبناء المناطق .



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