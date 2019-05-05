وردنا الان ..ابطال الضالع ورجالها يلقنون أبو علي الحاكم درسا لا ينسى وعبد الملك الحوثي سيبكي مثل النساء حين يشاهد هذه الصورة ( صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في مليشيات الحوثيين مصرعه في المعارك الدائرة بين المليشيات والقوات المشتركة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية ان القيادي المقرب من زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، قائد كتيبة الصماط “ابو شهيد” محمد علي الحيمي لقي مصرعه امس الجمعة في معارك دارت في اطراف حمر غربي قعطبة على ايدي القوات المشتركة تكبد خلالها مليشيا الحوثي خسائر فادحة.
وتخوض المقاومه القوات المشتركة معارك ضارية مع المليشيات الحوثية التي تسللت الى المنطقة مطلع الاسبوع الفائت لكنها واجهت مقاومة شرسة من ابناء المنطقة بمساندة قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي.
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