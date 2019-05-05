شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد توجيهات عاجلة من الرئيس هادي ...قوات الحماية الرئاسية تصل جبهات القتال بالضالع وهذا مايحدث الان "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت صباح اليوم تعزيزات عسكرية كبيرة من الوية الحماية الرئاسية للمشاركة في تعزيز جبهات الضالع

وقال قائد القوة العسكرية ، العميد الركن / زكي الحاج ان تحرك سرايا قتالية من الوية الحماية الرئاسية سيسهم في تغير موازين المعركة في الضالع ويعزز من دور الجيش والمقاومة .

وأشار الحاج " إلى الادوار التي سيقوم بها ابطال الحماية الرئاسية من حيث التوزع على جبهات القتال المختلفة في الضالع

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ونوه " إلى ان تباشير النصر ستلوح في الافق من ضالع الشموخ إلى اب الاباء ، مع بزوغ هلال شهر رمضان الكريم بإذن الله تعالى.

وتتضمن الحملة العسكرية كتائب من مختلف الوية الحماية الرئاسية بمختلف انواع الاسلحة والعتاد العسكري .

وتشتد المعارك العسكرية بين ابطال الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة في جبهات الضالع المختلفة منذ اسابيع ، حيث تمكن ابطال الجيش من دحر المليشيات من مديرية الازارق بالضالع.