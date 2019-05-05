شكرا لقرائتكم خبر عن اجتياح صاعق ومرعب على شرق العاصمة صنعاء وارحب وعمران والقبائل تصرخ وتستنجد وهكذا رد عليهم مهدي المشاط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غزت اسراب من الجراد الصحراوي، عدة مديريات في محافظتي صنعاء وعمران، شمال اليمن.

وقال مزارعون في مديرية همدان، إن اسراب من الجراد الصحراوي هاجمة مزارعهم، يوم الجمعة، وألحقت اضراراً كبيرة بالأشجار والمحاصيل الزراعية.

وأضاف المزارعون لمراسل موقع “المصدر اونلاين” أن اسراب من الجراد حجبت أشعة الشمس في بعض القرى، واتلفت المزروعات والمحاصيل.

وبحسب المزارعون فإن اسراب الجراد، التهمت معظم الاشجار الخضراء في مناطقهم، إضافة إلى مزارعهم والمحاصيل الزراعية.

وأشاروا إلى غياب الجهات المعنية في وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، مؤكدين عدم تجاوب مكتب الزراعة في همدان لمناشداتهم.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى وصول اسراب الجراد يوم السبت إلى ارحب وعدة بلدات بمحافظة عمران وصولاً إلى محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

وأفادت مصادر محلية بمشاهدة طلائع للجراد في مناطق عدة في المحويت المجاورة لصنعاء، ومديرية الحيمة المجاورة لهمدان.

وتحدث عدد من مزارعو القات عن تعرض مزارعهم لأضرار بليغة جراء التهام الجراد لاشجار القات الواسع انتشارها في اليمن.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لا سراب الجراد وهي تلتهم اشجار القات وأراق اشجار أخرى في مناطق عدة بصنعاء وهمدان.

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وغرد أحد المواطنين، يدعى محمد يحيى من همدان، قائلاً أنه عبئ عدة اكياس بالجراد وباعها في أمانة العاصمة بمبلغ جيد، مشيراً إلى استفادة عائلته من الجراد كوجبة طعام.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالوا أنها لوجبات جراد تقدم في بوفيات بصنعاء بثمن مناسب .

وتداولوا صوراً لعمليات قلي للجراد بكميات كبيرة في احدى المناطق النائية، وتجهيز الجراد بعد طبخه للبيع.

ولم يتسنى لـ”المصدر اونلاين” التأكد من صحة الصور التي تداولها النشطاء وتاريخ التقاطها.

ويمكن أن يظل الجراد عدة ايام بعد قليه بالزيت، صالحاً للأكل، وقد اعتاد اليمنيون منذ القدم على أكله والاستفادة منه.

لكن فوائد الجراد لا يمكن مقارنتها بالأضرار الكبيرة التي تلحقها بالمزارع والنباتات، فبإمكان سرب واحد من الجراد الصحراوي تغطية قرابة 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية. والتهام 100 الف طن من النباتات يومياً.

وفي السياق، قالت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين في صنعاء، إن وزارة الزراعة في حكومة بن حبتور، (غير معترف بها)عقدت اجتماعاً طارئاً بمركز مراقبة ومكافحة الجراد، برئاسة نائب وزير الزراعة القيادي الحوثي ماجد المتوكل.

وبحسب الوكالة فإن الاجتماع وجهة بإعداد خطة شاملة لمكافحة الجراد، والتخاطب مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية حذرت، من هجوم محتمل لاسراب الجراد الصحراوي التي تتزايد في الموسم الربيعي في اليمن ومصر والسودان (دول التكاثر الصيفي).