تقدم الجيش في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة

أحرزت قوات الجيش، تقدما جديدا في مديرية الحشوة، شرق محافظة صعدة، خلال معارك متواصلة تشهدها الجبهة لليوم الثاني على التوالي.

ونقل مركز إعلام الجيش الوطني عن مصدر عسكري تأكيده أن «قوات الجيش الوطني شنت هجوما مباغتا تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة، إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قوات الجيش قد حررتها في وقت سابق».

وأوضح أن «قوات الجيش تقدمت أكثر من 5 كيلومترات وتواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة»، وأن «المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية».

وتحدث أن «الأيام المقبلة ستشهد انتصارات متسارعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية الحشوة، في إطار العملية العسكرية المتواصلة لتحرير محافظة صعدة وتطهيرها بالكامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران».