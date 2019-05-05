شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور ....الإعلامي الذي نطق أول حروف الانقلاب يظهر في قناة اليمن اليوم بعد عملية زراعة للشعر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت قناة اليمن اليوم التابعة لنجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح، متابعيها بظهور المذيع جمال السودي. ويعتبر السودي المذيع الذي نطق أول حروف الإنقلاب على الجمهورية، Advertisements وظهر الإعلامي على قناة اليمن اليوم بعد عملية زراعة للشعر وفق ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي.

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