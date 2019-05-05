شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يصدر قرار جمهوري جـديد بتعيين هذه الشخصية "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس حكومة وشباب أطفال اليمن، قرارا بتعيين نائبا لوزير الشباب والرياض. وبحسب قرار صادر عن حكومة شباب وأطفال اليمن، فإن رئيس الحكومة، محمد جميع، عين الكابتن وبطل اليمن في الشطرنج، معتز الجايفي نائبا لوزير الشباب والرياضة. وحصل الكابتن الجائفي على المركز الأول في البطولة الدولية للشطرنج -فئة الناشئين التي أقيمت في مصر منتصف مارس الماضي. ويسود سخط على مواقع التواصل من أنشطة حكومة شباب وأطفال اليمن، حيث يعتبر نشطاء أن هذه الحكومة التي يصرف عليها من أموال الدولة تعد مهزلة إضافية للمهازل الأخرى بالبلد.

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