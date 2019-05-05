مقتل عشرات الحوثيين بينهم قيادات في الضالع

لقيت قيادات من ميليشيا الحوثي الانقلابية وعناصر أخرى مصرعها في معارك مع الجيش اليمني في شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين حيث أجبر الجيش المسلحين الحوثيين على الفرار بعد خسارتهم العشرات من العناصر والعتاد الحربي"، حسب ما أورده موقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية،وفقا لموقع 24.

إلى ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، باتجاه، أسفل نقيل "الشيم"، غربي مديرية قعطبة في محافظة الضالع.

بالتزامن مع استهداف مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تعزيزات للميليشيات التي كانت في طريقها إلى مناطق الموجهات، مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.