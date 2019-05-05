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الهلال الإماراتي يواصل حملة توزيع المير الرمضاني على أهالي مديرية غيل باوزير

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 تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي  حملة  توزيع " المير الرمضاني"  على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود  بمديرية غيل باوزير في محافظة حضرموت، للتخفيف عنهم وطأة الأزمة الاقتصادية تزامنا مع عام التسامح 2019.

ووزعت الهيئة 500 سلة غذائية بمعدل ( 40 طن و 400 كيلو ) مستهدفة  2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة  في مديرية غيل باوزير بحضرموت. 

تأتي هذه المساعدات تزامنا مع "عام التسامح"  للتخفيف من معاناة الأسر اليمنية وذلك في أطار النهج الإنساني الذي تقوم به دولة الأمارات العربية المتحدة، في ظل تفاقم الأوضاع  التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة حضرموت.

ومن ناحينهم أعرب المستفيدين بغيل باوزير، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية وإنعدام فرص العمل والدخل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

وقد بلغت السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019  في محافظة حضرموت 13 ألف و907  سلة غذائية بمعدل ألف و123 طنًا و 685.6 كيلو، استهدفت 69 ألفًا و535 فردًا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.

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