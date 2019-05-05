مساعدات إغاثية عاجلة من الإمارات لـ 500 أسرة في تعز

قدّمت دولة الإمارات مساعدات إغاثية عاجلة لـ500 أسرة من سكان مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

ووزّعت هيئة الهلال الإماراتي السلال الغذائية على الأسر المتضرّرة في عدد من أحياء المدينة القديمة التي شهدت اشتباكات مسلّحة الأسبوع الماضي.

وقال إبراهيم الجبري منسّق الهلال الأحمر الإمارتي بتعز، وفقاًُ لـ"العين الإخبارية"، إن التوزيع استهدف عدداً من أحياء مديرية المظفر، حيث تم توزيع 500 سلة على 500 أسرة، تضم نحو 3600 نسمة في أحياء الظاهرية والمظفر ونوري، بالمدينة القديمة وسط تعز.

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وأضاف الجبري أن عملية توزيع الإعانات ستستمر خلال الأيام المقبلة، لِتشمل مناطق كثيرة في مدينة تعز.

وأعرب سكان المدينة القديمة عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه اللفتة الإنسانية والاستجابة العاجلة، التي تخفّف من معاناتهم، خصوصاً مع قدوم شهر رمضان المبارك، مثمّنين الدور الكبير الذي يؤديه الهلال الأحمر الإماراتي في تعز واليمن عموماً.

وتندرج هذه المساعدات ضمن إسهامات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي باليمن، وفي سياق أنشطة "عام التسامح" كما تترجم جهود دولة الإمارات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الفئات الأكثر تضرراً من الحرب، التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية.