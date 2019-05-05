شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز .. يفاجئ الشعب السعودي .. باامر ملكي جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا مفاجئًا للشعب السعودي قضى بالموافقة على العفو عن بعض السجناء المحكومين في الحقّ العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك..

وتضمّن الأمر الملكي الكريم العفوَ عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

وقد تم إبلاغ الجهات المعنيّة لتنفيذ الأمر وفق القواعد.

وكانت السلطات السعودية أفرجت عن أربع ناشطات أخريات على الأقل الخميس في انتظار محاكمتهن، بحسب ما قال نشطاء، ما يرفع عدد النساء اللواتي أفرجن عنهن مؤقتا إلى سبع.

وصرحت منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان على تويتر "الإفراج المؤقت عن هتون الفاسي وأمل الحربي وميساء المانع وعبير نمنكاني،

وورد الإفراج عن شدن العنزي" من دون تأكيد ذلك. وذكر ناشط مقرب من عائلات 11 ناشطة يحاكمن في السعودية أنه تم الإفراج مؤقتا عن خمس نساء

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