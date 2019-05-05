شكرا لقرائتكم خبر عن جواس يكشف المستور ويعلن انشقاق هؤلاء وانضمامهم لمليشيا الحوثي.. (الأسماء والمناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن اللواء ثابت جواس قائد محور العند عن ‏انشقاق عدد من القادة العسكريين التابعين لقوات طارق محمد عبدالله صالح وانضمامهم لمليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال جواس في تغريدة على حسابه في انشقاق الخائن العقيد عبدالعزيز حسن أركان حرب الكتيبة الثالثة في اللواء الخامس التابع لطارق عفاش، والخائن النقيب معاذ طه الهتاري قائد السرية الثالثة تابع لقوة طارق عفاش".



وأكد جواس عودتهم إلى أحضان المليشيات الأيرانية وأنه لا زال عرق الحوثي ينبظ فيهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جواس يكشف المستور ويعلن انشقاق هؤلاء وانضمامهم لمليشيا الحوثي.. (الأسماء والمناصب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.