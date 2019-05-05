شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: البنك المركزي يفاجئ الجميع بإصدار هذا القرار ويقول بأنه بناء على توجيه حافظ معياد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أصدر البنك المركزي اليمني ، قرار بإيقاف الصرف الشهري لجميع الحوافز و الامتيازات المالية من مرتبات ومزايا أخرى لمحافظ البنك ونائبه والتي تصرف خارج لائحة البنك بالعملة الأجنبية.



ووفقا لمتابعة ، قال البنك بأن ذلك بناء على توجيهات محافظ البنك المركزي.



ونص القرار على تطبيق لائحة البنك كما هي في هذا الخصوص.

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