شكرا لقرائتكم خبر عن من صنعاء هدية ثمينة يقدمها ‘‘مجلس الراعي’’ للحوثيين .. والمليشيات تعلن تعديلًا جديدًا في القانون اليمني بهذه الصيغة ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت تعديل القانون اليمني الخاص بـ"الزكاة" بما يتوافق مع مشاريعها التدميرية وتغيير كافة القوانين والأنظمة المخالفة لتوجهاتها.

وقالت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، إن مجلس النواب، في صنعاء، برئاسة يحيى الراعي: "أقر في جلسته اليوم السبت، تعديل بعض مواد القانون رقم (2)لسنه 1999 م بشأن الزكاة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون المالية، العدل والأوقاف، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والمكلفة بدراسته وبعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة اقره بصيغته النهائية".

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وأضافت الوكالة الخاضعة للمليشيات أن "التعديل يأتي لتنمية الموارد الزكوية وإيقاف القصور في إجراءات احتساب وتحصيل هذه الموارد خلال الفترة الماضية وبما يكفل صرف الزكاة في مصارفها الشرعية في ظل ما تعانيه البلاد جراء استمرار للعدوان والحصار الاقتصادي الذي أدى ويؤدي إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة" بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن تقرير اللجنة تضمن إدخال عدد من التعديلات اللازمة على نصوص ومواد مشروع القانون وبما يكفل إيقاف أي تعارض مع القوانين النافذة مثل قانون تحصيل الأموال العامة والقانون المالي وقانون البنك المركزي اليمني وقانون البنوك وغيرها وبما يراعى الصعوبات التي تعاني منها القطاعات التجارية والمالية والمصرفية جراء استمرار الحصار الاقتصادي الذي تمارسه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية وبما يحافظ على القطاع الخاص كرافد رئيسي للموارد العامة للدولة.

كما تضمن التقرير معالجة عدد من جوانب القصور في نصوص مواد مشروع القانون المتعلقة بأداء الهيئة العامة للزكاة والرقابة على أدائها وأوجه إنفاقها لمواردها المتاحة ومدى التزامها بالأهداف المنشأة من اجلها.

