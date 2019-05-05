الجزائية تؤجل النظر في قضية الفار هادي واليماني الى يونيو القادم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت المحكمة الجزائية الإبتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، السبت، تأجيل النظر في قضية المتهمين بالخيانة العظمي إلى منتصف الشهر القادم.

واقرت المحكمة في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده اسماعيل راجح وبحضور عضوا النيابة القاضي عبدالله علي الكميم والقاضي خالد عمر سعيد تأجيل محاكمة المتهمين وهم عبد ربه منصور هادي ومعين عبدالملك وخالد اليماني الى يونيو القادم.

وقررت المحكمة تنصيب المحاميين حسين يحي محمد صالح السراجي و طاهر محمد صالح العميسي للدفاع عن المتهمين لتعذر حضور محامي المتهمين عبدالباسط غازي المنصب من المحكمة سابقا ومنحهما فرصة لتقديم ما لديهما من دفوع وأوجه دفاع إلى جلسة السبت ال 15 من الشهر القادم.

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وكانت النيابة الجزائية وجهت في قرار الاتهام إنتحال المتهم خالد حسين محمد اليماني (59عاماً) صفة وزير خارجية اليمن وسعيه لدى كيان أجنبي في حالة حرب مع الجمهورية اليمنية وهو ما يسمى (إسرائيل)غير المعترف بها كدولة من قبل الجمهورية اليمنية وإلتقاءه برئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في مؤتمر “وارسو” وظهوره معه في وسائل الإعلام بمظهر ودي بقصد الإعتراف بذلك الكيان وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي.

بالإضافة إلى إرتكابه أفعالاً بقصد المساس بإستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها تمثل بحضوره مع وزراء خارجية تحالف العدوان السعودي على اليمن فيما يسمى بمؤتمر “وارسو” بقصد المساس بإستقلال الجمهورية وسلامة أراضيها.

كما وجهت النيابة الجزائية للمتهمين عبدربه منصور هادي (71عاماً)ومعين عبدالملك سعيد(41عاماً) تهمة الاشتراك في الاتفاق الجنائي مع المتهم (اليماني) في الجرائم المنسوبة إلية بأن حرضاه وساعداه على إرتكاب جريمة التخابر وإعانة العدو وذلك بأن أمراه بحضور ما يسمى بمؤتمر وارسو والقيام بالأعمال الإجرامية والخيانة العظمى خلافاً لإرادة الشعب اليمني وعقيدته ومبادئه وتمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق والتحريض والمساعدة حال انتحال المتهم الثاني صفة رئيس الجمهورية وإنتحال المتهم الثالث لصفة رئيس الوزراء.