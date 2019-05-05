تعرف على أشهى الأكلات اليمنية في رمضان

بعد اعلان ان اليوم أول أيام رمضان الكريم، ترجع ذاكرة اليمنيين للمأكولات التي تمتاز بها، ففي كل مدينة أكلة تحرص معظم الأسر اليمنية عليها خلال الشهر الكريم. وتلقي "الخليج 365" الضوء على أشهى الماكولات اليمنية في رمضان التي تتبارى النساء في إظهار مقدرتهن في صناعة الماكولات .

الشفوت

ويعتبر الشفوت من أهم الواجبات التي تتضمنها موائد الإفطار في اليمن، والشفون ويحضر من خبز اللحوح الرقيق الذي يضاف إليه اللبن المخلوط بالخضروات المهروسة والكبزره والفلفل الحيمي.

السمبوسة والباجية :

تعتبر السمبوسة والباجية زينة المواد اليمنية خلال شهر رمضان المبارك، فلا تكاد تخلو مائدة في منازل اليمنيين دون أن تكون السمبوسة متواجدة فيها .

والسمبوسة، هي عجينة يتم حشوها باللحم المفروم بعد طباخته، او بالجبن أو غيرها من الحشوات، ولفها على شكل مثلث قبل أن يتم قليها بالزيت .

أما الباجية فهي عبارة عن حبوب الحمص أو الفول أو الدجر المهروسة والمقلية بالزيت .

سلطة الزبادي :

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وهي عبارة عن أكلة السلطة المعروفة ولكن يتم خلطها بالزبادي أو اللبن، ويراها كثير من اليمنيين أهم الأكلات .

الأرز باللحم :

لا تعتبر هذه الأكلة أساسية ولكن الكثير من العائلات تقوم بإعدادها، وليس بالضرورة أن يكون اللحم هو لحم الضأن، بل يمكن أن يكون الدجاج أو السمك .

مشروب قمر الدين :

تنتشر العديد من أنواع المشروبات على الموائد الرمضانية، ولكن مشروب قمر الدين يعتبر أهم المشروبات التي تتوفر كثيراً على موائد رمضان .

وقمر الدين هو عبارة عن المشمش الذي يجفف بالشمس حتى يصبح يابساً ، ثم يعصر مع الزبيب ومكعبات الثلج ويقدم بارداً .

الحلويات الشامية :

وللحلويات في المائدة اليمنية نصيب ، فتوجد هناك أكلة شعبية مثل الشعوبيات، و (الرواني)، وهي نوع من أنواع الكيك بالبيض والدقيق ، ويُضاف إليها ماء السكر، بالإضافة إلى أنواع عديدة من الحلويات .