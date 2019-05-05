تفاصيل مشروع رصف حجري بالمهرة

دشن محافظ المهرة راجح باكريت، أمس، مشروع رصف حجري بالساحات والشوارع الداخلية في مدينة جاذب، بتكلفة 88 مليوناً و500 ألف ريال بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر برنامج «النقد مقابل العمل».

وأكد المحافظ باكريت، أهمية المشروع في تلبية احتياجات السكان والعمل على تنظيم الساحات والشوارع وإظهارها بالشكل اللائق، مشدداً على ضرورة إنجاز المشروع في موعده المحدد ووفقاً للمواصفات الفنية المحددة، معرباً عن شكره للصندوق الاجتماعي للتنمية الممول للمشروع.

من جانبه، أوضح ضابط المشروع المهندس محمد عبد الكريم، أن المشروع يشمل رصفاً حجرياً على مساحة 5500 متر مربع في 5 مواقع؛ بينها ساحات وبعض الشوارع الداخلية، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية.