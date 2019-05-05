اليمن تخالف العالم الإسلامي.. وتعلن الأحد أول أيام رمضان

أصدرت وزارة الأوقاف اليمنية بياناً أعلنت خلال أن اليوم الأحد أولى أيام شهر رمضان لتكون الدولة الوحيدة التي يصوم فيما المواطنين يوم الأحد.فإنه بفضل من الله وبعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام ، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية ، ومع وجود جو صحو في الحديدة وعدن ، لكن لم يشهد أحد برؤية هلال رمضان مساء هذا اليوم ..

فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد: عدم رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة في أماكن مطلع الهلال المعتاد رؤيته فيها في السواحل اليمنية، وذلك بالتواصل مع لجنة الأهلة وأصحاب الفضيلة العلماء ..

وبذلك يكون يوم ( الأحد .. الموافق 5/ مايو / 2019 ميلادية هو المتمم لعدة شهر شعبان ثلاثين يوما ،، والإثنين الموافق 6 / مايو / 2019 ميلادية هو غرة أيام شهر رمضان المبارك ) ، لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ) ..

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة لدى المسلمين ، فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تنتهز هذه الفرصة لترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه ، وللقيادة السياسية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ..

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سائلين المولى عزوجل أن يجعله شهر خير وسلام وأمان ونصر لشعبنا اليمني العظيم وأمتينا العربية والاسلامية إنه جواد كريم..

وكل عام وانتم بخير

صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد.