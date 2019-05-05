بعد استهداف ممنهج من الحوثي.. محافظ تعز يوجه بترميم المتحف الوطني

وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بسرعة إستكمال الدراسات الفنية الخاصة بترميم المتحف الوطني والانتهاء من توثيق وحفظ القطع والمقتنيات الأثرية بالمحافظة .

وأكد المحافظ شمسان خلال لقائه السبت ، رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات أحمد باطايع ،إن السلطة المحلية تحرص على ترميم المتحف الوطني بشكل كامل بحيث يستوعب المقتنيات و القطع الأثرية أفضل مما كان في السابق..مشيداً بالجهود التي بذلت للحفاظ على الاثار..معبراً عن استنكاره لهجوم مليشيا الحوثي التي استهدف المتحف الوطني بشكل متعمد وتسببت في احراق عدد من الآثار القيمة والمخطوطات.

من جانبه ، اشار رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات الى أن اللجنة المختصة بالتوثيق وحفظ الآثار لاتزال تمارس مهامها كمرحلة أولى في إطار مراحل عديدة تهدف إلى توفير مقر لفرع الهيئة العامة للآثار بالتعاون مع السلطة المحلية وترميم مبنى المتحف الوطني لإعادة الآثار والمقتنيات والمخطوطات .

وقال"إن أغلب القطع الأثرية والموروثات الشعبية الخاصة بمتحف تعز موجودة مقارنة بنهب واختفاء كثير من الآثار في محافظات أخرى وسيتم استكمال عملية تحريزها وإعادة فتح المتحف الوطني الذي تعرض للاستهداف الممنهج من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية وتم إحراق عدد من الازياء والقطع الخشبية وماعدا ذلك موجود في أماكن آمنة".