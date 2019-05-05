منتدب بالمستشفى الجامعي في المكلا فساد وتطاول يطال الموظفين

أفادت مصادر مطلعة في المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة بمستشفى إبن سيناء بالمكلا التابع لجامعة حضرموت، عن منتدب يقوم بأعمال المدير العام للمستشفى، يتطاول على الموظفين والكادر الطبي والاداري بالمستشفى ويمارس إسلوب فاسد وسيء في تعامله مع جميع العاملين في المستشفى من رجال ونساء دون أي استثناء.

المصادر التي طلبت عدم ذكر أسماء أو هوية لدوافع شخصية نظراً لحساسية الموضوع، ذكرت أن المنتدب القائم بأعمال مدير عام المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة بالمكلا، ياسين بحول؛ الحامل شهادة دبلوم، يقوم بتجاوزت وأعمال اخلاقية قذرة تسيء إلى المهنة الطبية، في تعامله مع العاملين بالمستشفى من رجال ونساء.

وأشارت المصادر إلى أنه تم رفع عدة شكاوى إلى مدير عام المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة بالمكلا، الدكتور علي محمد باطرفي؛ عميد كلية الطب بجامعة حضرموت، وأخرى إلى نقابة الجامعة، يشكو فيها الموظفون من المعاملات الاخلاقية الهابطة التي يمارسها المنتدب المنتدب القائم بأعمال المدير العام المدعو بحول، في حق الاداريين والممرضين والممرضات والعمال والتي قد وصلت إلى حد السب والشتم.

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ولفتت المصادر إلى أن المدعو ياسين بحول، انتداب مؤخراً ليقوم بأعمال مدير عام المستشفى الجامعي لطب النساء والولادة بالمكلا، بحسب قرار اداري اصدره مدير المستشفى عميد كلية الطب بجامعة حضرموت الدكتور باطرفي.. موضحة بأن الأول كان يعمل ممرض في مستشفى إبن سيناء العام بمدينة المكلا، وأنه لا يمتلك المؤهل الذي يخوله لأن يكون مديراً للمستشفى الجامعي، خاصة وأن هناك من هم ذوي مؤهل وكفاءة وخبرة عالية من طاقم المستشفى ذاته تؤهلهم لأن يكونوا في نفس المنصب الذي يشغله المنتدب بحول.

واستغربت المصادر من عدم النظر في الشكاوى التي قدمها الموظفين للمدير العام الدكتور باطرفي، ولنقابة جامعة حضرموت، حتى اليوم.. مدينة الصمت المطبق الذي قوبلت به تلك الشكاوى.. متسأله عن موقف رئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد خنبش، من الفساد الاخلاقي الذي يمارسه المنتدب ياسين بحول، الذي يقول حالياً بأعمال مدير عام المستشفى جامعي بالمكلا..

وقالت متسأله أين رئيس الجامعة من تصرفات بحول، الطائشة والغير اخلاقية التي تطال الممرضين والممرضات والاداريين وجميع عمال وكادر المستشفى ؟..