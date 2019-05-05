برعاية التحالف والسلطة المحلية.. افتتاح مركز شرطة السير في المخا

شهدت منطقة المخا في محافظة تعز إفتتاح مركز شرطة السير في الساحل الغربي في اليوم الأول من أسبوع المرور العربي وبرعاية السلطة المحلية في مديرية المخا وقائد القوات المشتركة للأمن الداخلي بالساحل الغربي.

وحسب المركز الإعلامي للعمالقة، ففتتح العقيد زيد الطفّي قائد القوات المشتركة للأمن الداخلي بالساحل الغربي مركز شرطة السير في مديرية المخا بحضور قيادات في السلطة المحلية وبعض القيادات الأمنية في المخا ومنتسبي شرطة المرور في المدينة .

وقال العقيد الطفّي أن عدد من مديريات الساحل الغربي ستشهد افتتاح مراكز شرطة السير لبدء عملها وتفعيل دورها الهام بالتخفيف من الإختناق المروري والإزدحام الذي تشهده عدد من مديريات الساحل الغربي .

وأضاف العقيد الطفّي أن المؤسسة الأمنية تبذل أقصى الجهود لإستتباب الأمن والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين في مختلف مناطق الساحل الغربي ، وشدد على ضرورة بذل مزيداً من الجهود والتعاون لتثبيت الأمن والإستقرار في كافة المناطق .

وحث الطفّي منتسبي شرطة السير على تقديم صورة إيجابية ومشرّفة للمواطنين يعكس أهمية المؤسسة التي يعملون فيها ولما فيه مصلحة العامة .