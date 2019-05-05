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إصابة طفلة بشطية قذيفة حوثية في حيس بالحديدة

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كشف مصادر محلية عن إصابة طفلة بقذيفة للمليشيا الحوثية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة في إطار الجرائم والخروقات المستمرة. 

وأوضحت المصادر أن طفلة في ربيعها الثامن، أصيبت ظهر اليوم السبت 4 مايو 2019، بشظايا مقذوف أطلقته المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، على منازل المواطنين في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر طبية، إن الطفلة "سعدة عبده عبدالله" البالغة من العمر 8 أعوام، تعرضت لإصابة بليغة، بشظايا قذيفة هاون أطلقتها المليشيات الحوثية على الأحياء السكنية في مدينة حيس، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية. 

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وأوضحت المصادر إن شظايا الهاون أصابت الطفلة بجروح خطيرة في الرأس ومناطق متفرقة من الجسد، وتم نقلها إلى إحدى مستشفيات المخا الميدانية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكانت رصاص قناصة المليشيات الحوثية أصابت، أمس الجمعة، المواطنتين "أميرة عمر درين" و"سلامة سعيد سليمان" في مديريتي حيس والتحيتا، ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار.

وصعدت المليشيات الحوثية من جرائمها اليومية ضد المدنيين في مناطق الحديدة إمعانا في خرق وقف إطلاق النار المرعي من قبل الأمم المتحدة وفق اتفاق السويد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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