أحدث تطورات الضالع.. المقاومة والجيش يصلان حمر ومعارك عنيفة

كشفت مصادر اعلامية في المقاومة عن أحدث تطورات جبهة مريس ودمت والعود في الحدود بين محافظتي الضالع وإب وحيث تدور معارك عنيفة مع المليشيات الحوثية .

وأشارت المصادر إلى أن قوات المقاومة وصلت اطراف حمر واغتنمت قطع سلاح تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية وتعتلي التباب المحيطة بحمر شمال غرب قعطبة.

ووفقاً للمركز الاعلامي للمقاومة لجبهة مريس ودت الضالع قتل وجرح عداد كبيرة من الميليشيات الحوثية ، وما زال رجال المقاومة يواصلون الهجوم والتقدم .

ونشر المركز صورة، قبل مغرب اليوم السبت اثناء توافد رجال الجيش والمقاومة من ابناء مريس ودمت ، والضالع وفي المقدمة قائد اللواء 83 مدفعية العميد عادل الشيبة اثناء دحر الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ايران من منطقة قردح ووادي حمر أسفل نقيل الشيم .

واستهدف طيران التحالف العربي بغارات مركزة تجمعات وآليات الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبل شخب ، مساء اليوم.