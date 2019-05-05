شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة مروعة في صفوف قيادات مليشيا الحوثي بعملية نوعية للجيش ..شاهد ماذا حدث والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقي سبعة من قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في عملية نوعية للجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقال موقع الجيش"سبتمبر نت" إن قوات الجيش استهدفت، مساء الجمعة، غرفة عمليات مركزية للمليشيا الانقلابية، في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر.
وأشار إلى أن العملية، جاءت بعد أن رصدت قوات الجيش، وصول القيادات الحوثية، إلى غرفة العمليات على متن سيارة مصفحة.
وأكد أن العملية أسفرت عن تدمير غرفة العمليات، ومصرع كل قيادات المليشيا المجتمعة بداخلها، إضافة إلى تدمير السيارة المصفحة التي كانت متواجدة بجوار الغرفة.
وخلال الأيام الماضية نجحت قوات الجيش الوطني والمقاومة في آل حميقان من تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيات الانقلابية.
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