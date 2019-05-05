شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول فيديو تم تسجيلة اليوم من وسط مدينة قعطبة يكشف حقيقة سقوطها بيد الحوثيين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت صفحة "الخليج 365" في الفيس بوك مقطع فيديو من وسط مدينة قعطبة يثبت حقيقة سقوطها بيد ميليشيا الحوثي وذالك بعد اعلان الحوثيين السيطره عليها

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