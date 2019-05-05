الفلكي عدنان الشوافي يعلق على هلال شهر رمضان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

نشر الفلكي اليمني عدنان الشوافي أن قدوم رمضان محسوم التحديد يوم الاثنين 6 مايو 2019 في اليمن والعديد من الدول الخليجية و العربية و الاسلامية التي انتهجت معيار الحساب الفلكي في شعبان.

وبين أن رمضان سيأتي كامتداد لنفس المعيار ، فشهر رمضان سوف يبدا الاثنين لاتمام عدة شعبان 30 يوما سواء ثبت رؤية الهلال ام لم يثبت يوم الأحد.

و قال الشوافي وهو الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية على صفحته بالفيس بوك أن تحري الهلال مساء السبت كان مستحيل لان الهلال لم يولد وغرب القمر قبل الشمس، مؤكداً أن الهلال سيولد فلكيا (اقتران مركزي) الساعة 1:45 بتوقيت صنعاء فجر الأحد 5 مايو 2019.

كما أشار الى ان الدول التي تنتهج معيار الرؤية بالعين شهرياً أو على الأقل طبقت المعيار في شهر شعبان لارتباطه بشهر رمضان، لا يزال تحديد بداية رمضان بالنسبة لهم مرتبط بنتائج تحري الهلال اليوم الأحد.

لذلك ممكن يكون بداية رمضان يوم الاثنين اذا ثبت رؤية الهلال يوم الأحد ما لم يكون الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لانهم متاخرين بيوم في دخول شهر شعبان وبداية رمضان سوف يكون الثلاثاء 7 مايو 2019.

ودعا الشوافي الى اتباع الاعلان من الجهات الرسمية المعنية بالحكم في كل دولة حتى وان خالفت الحساب الفلكي ، واختتم منشوره بتمنياته بأن يكون شهر رمضان مبارك على الجميع.