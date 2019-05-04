عاجل.. مليشيا الحوثي تتفق مع الحكومة الشرعية على هذا الأمر الهام (صورة + تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت بلادنا رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد إن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لعدة شعبان ثلاثين يوماً والأثنين هو أول ايام شهر رمضان المبارك.

كما اعلنت لجنة الاهلة في الحديدة إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك وبهذا يكون يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر شعبان، والاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وفي ذات السياق أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لشهر شعبان، وأن يوم الأثنين سيكون أول أيام شهر رمضان.



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