شكرا لقرائتكم خبر عن سكاكين الجزارين بصنعاء تستقبل رمضان نائمة في أغمادها والسبب غير متوقع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت محلات الجزارة اليوم السبت بصنعاء، أبوابها أمام زبائنها؛ احتجاجاً على الممارسات التعسفية لمليشيا الحوثي تجاههم.

وأفاد شهود عيان لـ”المشهد اليمني”، أنهم ذهبوا الى أكثر من محل لبيع اللحوم، لكنها كانت موصدة بوجوههم بعد أن اتخذت نقابة الجزارين بصنعاء قرارا بالإضراب الشامل والذي اتخذته بشكل جماعي؛ احتجاجاً على فرض الإتاوات المالية غير القانونية من قبل المليشيا.

وقال مالك أحد محلات الجزارة-فضل عدم ذكر اسمه- في تصريح الى “المشهد اليمني” أن اغلاق كافة المحلات جاء بسبب قيام المليشيا بفرض 7 آلاف ريال على كل رأس بقر وألف ريال على كل رأس غنم في منافذ صنعاء، ولاتزال الدينات ممنوعة من الدخول في عصر والازرقين والمطار والحتارش ودار سلم، والمداخل الأخرى، على الرغم من أن محلات الجزارة تدفع الضرائب ورسوم النظافة والتراخيص، وكذلك الرسوم غير القانونية من مجهود حربي وغيرها.

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وأشار إلى أن الرسوم الجديدة ترهق كاهلهم ولم يستطيعوا العمل في ظل مثل هذه التعسفات.

جدير بالذكر أن المليشيا تواصل مسلسل مص دماء الشعب اليمني بالنهب والسلب الذي تفرضه على الأهالي ومالكي المحال والشركات التجارية والعقارات والمطاعم في مناطق سيطرتها وتختلق الذرائع والمبررات لجمع الأموال تحت عديد مسميات منها (الضرائب، الواجبات الزكوية، مجهود حربي، موسم، رسوم نظافة) لتمويل مشاريعها وأنشطتها وفعالياتها الطائفية وحربها العبثية، الأمر الذي تعود مضاعفاته على المواطن ويزيد من معاناته.

ويعيش المواطنون في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية صعبة جراء استمرار المليشيات في نهب رواتب الموظفين بشقيهم المدني والعسكري منذ أكثر من ثلاث سنوات.