شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يعلنون غرة شهر رمضان في مناطق سيطرتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، السبت، أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، وأن الإثنين سيكون أول شهر رمضان. وأعلنت لجنة الأهلة بمحافظة الحديدة اليوم السبت أن غداً الأحد هو المتمم لـ30 شعبان، وأن رمضان الكريم سيكون بعد غدٍ الاثنين الموافق 6 مايو. وفق وسائل إعلام مقربة من الحوثيين.

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