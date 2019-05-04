شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب رمضان.. صيام الأطفال يقلق الساسة والأطباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل للصوم تأثير صحي سلبي على الأطفال في نظر أطباء وساسة ألمان؟ نعم. لذلك هناك مطالب من جهات مختلفة بعدم إلزام أطفال المدارس بالصيام لتفادي تأثير الصيام على جسم الأطفال وتحصيلهم الدراسي.

مع اقتراب شهر رمضان يعود النقاش حول صوم أطفال المدارس المسلمين في ألمانيا وتأثير ذلك على صحتهم وتركيزهم أثناء الدراسة والتحصيل. وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا غيفي (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عارضت بشكل كلي إجبار أطفال المدارس على الصيام. وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة “فيلت”: “يحتاج الأطفال للشرب والأكل بانتظام، وإلا فإنهم سيفقدون التركيز في الدراسة ويتأثر نموهم بشكل سلبي وهذا الأمر ينطبق أيضا على شهر رمضان“.

Advertisements

وأشارت الوزيرة إلى أن الكثير من العائلات المسلمة تتعامل بمسؤولية كبيرة مع موضوع الصيام، لكن “للأسف نسجل في كل عام حالات لأطفال ينهارون لأنهم لم يشربوا ويأكلوا بما يكفي”، تضيف وزيرة الأسرة الألمانية.

لذلك دعت الوزيرة إلى تعاون العائلات والمدرسين والمساجد وممثلي المسلمين في ألمانيا لتجنب حدوث ذلك. وتوضح غيفي ذلك بالقول “الهدف هو التأكيد على عدم إلزام الأطفال بالصيام، فمصلحة الطفل وصحته وتحصيله الدراسي تأتي في الدرجة الأولى“.

يذكر أن حوالي خمسة ملايين مسلم يعيشون في ألمانيا وتعزز هذا العدد مع حملة اللجوء التي شهدتها ألمانيا في الأعوام الماضية.